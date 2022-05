Diadomingo marduga riba Driemasterstraat na Madiki un dama chauffeur den un daihatsu terios bayendo direccion nort a haya su mes ta baha caminda pa un suzuki swift biniendo for di banda contrario tabata core zig zag y a dal den su auto pa despues bay dal den cura di un cas.



Polisnan a presenta di biaha y a topa cu e swift meimei caminda kibra, un homber tabata na stuur di e auto y bou influencia. A pone e chauffeur pasa e test y a surpasa e limite y a keda deteni. Un cura di zink a keda destrui y un auto. E auto no tabata cuadra cu e plachi number y no a keda nada otro di bay cu e auto warda di Balashi.

