Chauffeur bou influencia ta kibra dos auto dilanti un cas na Pos Chikito

Diabierna atardi na Pos Chikito patras di e edificio di e dti ta sosode un accidente unda chauffeur di un pickup chevrolet s10 a perde control y bay dal kibra dos auto. Tanto un nissan march y un hyundai tucson a keda destrui. E tucson a keda totallos pasobra el a basha cura di cas abou. No tabata tin ningun persona herida. Habitantenan a cuminsa lanta cu e homber chauffeur di e pickup, y a duna di conoce cu pa ratonan prome e auto tabata core riba bou riba e caminda y pa despues baha for di pariba, y no a para na t-weg y sigui straight dal den autonan dilanti e cas. Polis a pone e chauffeur supla pero e no tabata por y a detene bay cune warda. Takelwagen a presenta pa bay cu e pickup warda.

