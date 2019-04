Chauffeur bou influencia deteni

Durante un patruya di rutina, na altura di ex ‘House of Cheng’, polisnan ta wak un Mitsubishi Attrage, ta subi e ‘isla chikito’ pazuid di ex House of Cheng. Ora cu e chauffeur a wak polis, el a purba bay for di e sitio, pero esaki ta wordo impedi door di polisnan. Ora cu polisnan a yega cerca, nan a ripara cu e chauffeur su wowonan tabata tur cora, tabata papia cu lenga pisa y no tabata por a para ariba su pianan, y tabata hole puro alcohol.

A pidi e chauffeur aki a pa blaas, manera ley ta prescribi den articulo 24, inciso 1 di e Landsverordening Wegverkeer. Pero e chauffeur no tabata por a blaas ariba e Alco Sensor. A dicidi e ora pa bay over na detencion di e cabayero aki, relaciona cu inciso 5 di e Landsverordering Wegverkeer.

