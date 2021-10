Diasabra marduga despues cu polis a caba di atende cu un accidente cu a tuma luga na altura di rotonde Tanki leendert unda cu un chauffeur burachi a ocasiona un accidente frontal.

Na momento cu e transporte policial bayendo direccion playa bek a mira un Suzuki coriendo basta malo riba caminda.

No a keda nada otro cu e transporte policial a lora bin bek y bin su tras tambe y a dune señal pa para pero no a sigui ordo di polis. Polisnan mesora a pone supla y e test no a bai na su fabor.

A keda deteni y transporta pa warda di polis pasobra ta core auto bou influencia di alchol.

Comments

comments