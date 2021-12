Diabierna marduga patruya a duna chauffeur di un nissan tiida señal pa para debi cu e tabata coriendo iresponsabel for di Savaneta y asina a drenta Pos Chikito, Rooi Frances, Santa Cruz te cu cu Playa pa despues drenta Dakota.



E polisnan a sigui e chauffeur for di un distancia patruyanan a drenta den tur caya di Dakota/Tarabana pa asina blokia e auto pero no tabata para mes y den Apelsinastraat e chauffeur a dal den e patruya Isuzu plama esaki completo te cu e airbag a sali. Ambos auto a keda totallos. Tanto polis y e chauffeur di e tiida a keda herida. E homber a pasa man pa auto di e famia bou influencia y awor a laga e famia na pia sin auto. E homber a keda deteni y hiba warda di Polis. Specialista di trafico tambe a presenta na e sitio pa haci nan investigacion.

