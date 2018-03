Chauffeur bou influencia a pasa den grupo di persona canando caminda di cruz

Riba e caminda di Tanki Leendert panort di casuela diabierna marduga mientras cu polis tabata guia e grupo di persona canando e caminda di for cruz for di misa Dakota te cu Alto Vista, hendenan a cuminsa grita y bula pa scapa nan bida ora cu un auto preto ta pasanan tur cu tin. Un lexus preto A-44517 a pasa den e grupo di persona y touch un persona y otro mester a bula pa scapa su mes.

Di biaha e polisnan motoriza a bay tras di e auto pa logra pare y baha e chauffeur inmediatamente. E tabata hole alcohol pero no tabata tin e mashin y a detene asina mes debi cu e homber no por a ni para riba su pianan y tabata fastioso y a pidi dog catcher presenta. Mientras polis tabata tuma dato di personanan, e homber a cuminsa lanta cu e oficial insultando usando delaster un palabra. Ultimo e homber a bay for di man y a pone cu polis a mande vloer riba e santo pa e calma su mes. Asina e homber a calma te ora cu dog catcher a presenta y bay cune. Ambulans a presenta pa atende cu un seƱora cu e auto a touch.

Comments

comments