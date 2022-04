Diamars anochi riba e caminda di Tanki Leendert poco pariba di e centro di bario un chauffeur masculino coriendo den un suzuki swift su spiel a dal un señora cu a caba di crusa caminda. E chauffeur pa un of otro motibo no lo a mira e señora aki y consecuencia a dal abou y keda herida.



Un persona pasando a baha duna un man di biaha na e victima, mientras cu ambulance tabata na caminda. Segun testigonan e homber tabata agresivo mes te hasta cu e victima. Polis a presenta di biaha y a constata cu e homber lo ta bou influencia y a pone supla pero no a supla bon. A detene e homber debi cu e ta keda pusta boca cu polis y na warda lo pasa e test oficial. Paramediconan a transporta e señora pa hospital.

