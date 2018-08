Diadomingo den careda di 4 or marduga chauffeur den un nissan march biniendo for di nort a perde control tras di stuur baha caminda bay cay den e rooi dal den un mata. Polis a topa cu e accidente y a baha wak kico a pasa y e chauffeur tabata basta cansa y e no por a sigui core auto a detene hibe warda pa un control di alcohol.

Comments

comments