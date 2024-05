Tabata diasabra den oranan di atardi personanan a tuma nota di un hyundai tucson coriendo riba e parkeerplaats di Aruba bank Hato unda e chauffeur tabata perdi y tabatin sla patras n’e auto. E homber no tabata por a ni core auto despues a baha y ora personanan a mira con e homber ta cana a aserke p’e no bay cu e auto ningun caminda. A yama polis di biaha y patruya a presenta rapidamente. A atende cu e homber y a mira e situacion cu e ta basta bebi y no a keda nada otro di bay warda p’e sosega e curpa.