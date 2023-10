Diasabra marduga na Tanki Leendert chauffeur di un pickup a dal den un nissan cube y bandona e sitio, un persona cu a mira e sucedido a informa e chauffeur di e auto y asina nan a core tras di e auto. E chauffeur di e pickup a yega na un adres na Tanki Leendert cla pa drenta cura y aki polisnan di biaha a presenta.

E oficialnan a atende cu e homber y momento a bay pone pa supla e no tabata coopera cu polis y bin cu palabranan contra e oficial y no a keda nada otro di a detene y na warda pasa e test oficial dilanti un sub fiscal y asina e keda un anochi sosega e curpa den cel.

Polis a tuma dato di e chauffeur di e nissan cube y e testigo cu a wak.