Diadomingo anochi for di caminda di Savaneta direccion pabou un pickup toyota color blanco tabata coriendo iresponsabel mes y personanan tabata sigui esaki y riba Ser’i Teishi e homber ta accidenta contra di un hyundai tucson. Un chauffeur inocente a haya su mes envolvi contra di un chauffeur basta bebi.



Momento cu patruya di trafico a presenta pa atende cu e chauffeur, e homber di edad tabata fresco y papia palabranan menos bon cu polis. A usa man duro pa por a baha e homber for di auto, debi cu e no tabata kier a sigui instruccion mes di polis y tabata sumamente fresco. Asina a pone e homber den e vehiculo di transporte y bay warda cune.