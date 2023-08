Diaranson anochi for di caminda principal Ser’i Teishi direccion pariba tabatin un toyota yaris coriendo basta malo y tabata baha caminda na varios ocasion. Riba e caminda di Savaneta pariba di do it e chauffeur di e yaris a dal tras di un nissan march.

Aki e chauffeur su careda di sigui core bebi a para, e autonan a keda riba caminda. Polisnan di biaha a presenta n’e sitio a combersa cu ambos chauffeur y e oficialnan a pone e chauffeur di e yaris supla. Pero esaki a surpasa e limite basta y a keda deteni y transporta pa warda di polis.