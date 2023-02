Diasabra mainta un toyota yaris bahando for di pariba, e chauffeur a perde control tras di stuur y a baha caminda y dal den un van staciona riba acera. No tabatin ningun persona herida, manera e accidente a pasa e personanan a purba cambia otro na stuur y polisnan a presenta di biaha debi cos a bay for di man un rato.



E dama a gaña cu e tabata na stuur pero tabata e homber cu ta esun burachi. Polis a hala nan atencion debidamente y asina tuma dato unda nan tin cu para responsabel pa e daño haci na e van.