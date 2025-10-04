Diasabra marduga riba caminda di Caya Betico Croes, na rotonde Tarabana un homber coriendo den su haval nobo nobo a lubida ribe rotonde y a subi e rotonde riba un velocidad dal basta duro contra di un troncon di mata.
E auto a keda totallos, tur loke tabatin dilanti a kead destrui, te hasta airbag di e auto a sali.
Polis di biaha a presenta ne sitio y ta topa cu di berdad e haval ribe rotonde completamente destrui, pero no tabatin ninugn hende herida un homber ne sitio. E homber a bisa Polis cu no t’e ta core pero por a mira claramente cu e no tabata ni por a para drechi riba su pia y e lenga pisa, y no a keda nada otro di detene y keda transporta pa warda di Polis. Na final takelwagen a bay cu e auto pa su destino.