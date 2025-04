Diadomingo anochi na altura di cede di Mep na Santa Cruz un nissan march a baha caminda subi acera y a dal contra un borchi di trafico y dal un pali luz. E chauffeur despues di e impacto a subi caminda y core bay zuid, pero sin e sa azeta di motor tabata basha riba caminda mientras e ta purba di huy foi e sitio. Personanan cu a mira e accidente a informa polis di e caso. Na e crusada di Mondi Fierno e auto a tranca ni dilanti ni patras mas, ya cu tur e azeta a basha di cede di mep te cu e crusada di Mondi Fierno.



Polis a presenta di biaha ne sitio y a topa cu e nissan march memei caminda cu e sla dilanti y na stuur un hende homber basta cansa. E oficial a tuma nota cu e homber no por ni pasa test di alcohol y no a keda nada otro di detene y na warda dilanti sub fiscal lo intenta e test. Debi cu tur cos ta cuadra familiar a keda encarga cu e auto pa yega su destino.

Personal di DOW y Polis di trafico yega na cede di Mep y eynan DOW a basha santo riba caminda bay zuid debi n’e azeta.