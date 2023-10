Diadomingo den careda di 11:45 anochi riba Caya Erneto Petronia na altura di e santana di Playa pega cu top car un homber tras di stuur di un suzuki jeep a bay den banda contrario dal den un jeep wrangler y despues dal frontal den un mitsubishi.



E jeep wrangler no a haya dje daño e chauffeur no tabata kier a haci nada y djis kier a informa polis kico a sosode. E mitsubishi si a haya daño, polis a constata cu e homber ta basta bebi y a keda deteni na e sitio mes y e jeep no tabatin ni seguro ni e plachi number no ta cuadra y a tuma e auto den beslag.