Diasabra anochi riba Paardenbaaistraat net poco pazuid di ward’i Polis Oranjestad a sosode un accidente polisnan a sali pa bay wak y a topa cu un toyota yaris destrui parti dilanti y un truck di cuminda tambe cu e trailer a haya daño.
A constata cu e homber tras di stuur di e auto a bay den banda contrario dal den e trailer y a kibra e wiel parti dilanti y a core riba riem un rato. Polis a constata cu e chauffeur ta bebi debi cu a pone supla pa control. Polis di trafico tambe a presenta y a tuma dato a bay otro warda di Polis pa pasa e test oficial dilanti un sub fiscal.