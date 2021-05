Chauffeur basta bebi treciendo trafico na peliger tabata leu for di cas

Diabierna anochi for di Av Nelson Oduber te cu Paradijs un chauffeur tabata core basta malo treciendo trafico na peliger y un persona tabata core su tras informando polis. Den Caya Frere Stanislas a topa cu e auto staciona dilanti un cas. E homber no tabata por a ni para riba su pia y e no sa unda e ta biba y a para dilanti un cas cu no ta ni di dje. No a keda nada otro cu e oficialnan a detene e homber debi cu e ta leu di cas y e no por a sigui core auto mas. Transport a presenta y bay cu e homber warda.

