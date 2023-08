Diamars anochi na altura di e rotonde Tanki Leendert un chevrolet a dal den acera y a sigui core direccion zuid. Un automobilista a sigui e chauffeur coriendo basta malo den e chevrolet, y esaki a logra di para na pompstation na playa. Despues di rato e chauffeur a sigui su caminda y patruya a topa cu e auto riba Caya Betico Croes net na altura di tarabana supermarket, y asina e oficialnan a atende cu e homber di biaha. A pone e chauffeur supla y a constata cu e ta bou influencia di alcohol.

E chauffeur no tabata coopera cu polis momento cu tabata pidie pa su informacion cu asina e por haya chens di bay cas, pero e no tabata sa unda e ta biba. No tabata nada otro cu a detene e chauffeur y transporte pa warda pa keda atendi dilanti di un sub fiscal.