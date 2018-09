Diasabra den oranan di marduga un dama coriendo un mercedez suv casi a dal hendenan den area di royal plaza bisindario pa e club nocturnonan. Net polis tabata cerca a topa cu e auto di berdad cu basta dama aden. E chauffeur no tabata por a ni core auto drechi di basta bou influencia cu e tabata ta. Te hasta a dal auto riba acera. No a keda nada otro di detene bay cune warda debi no tabata coopera. E auto a keda staciona den e parkeer plaats cu daƱo na dje.

