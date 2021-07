Chauffeur basta bebi a subi caminda dal den un auto y kier a bandona e sitio

Diasabra den careda di 2’or di marduga riba e caminda di Macuarima pa Rooi Bosal net dilanti di 88 food store a sosode un accidente fuerte ora cu chauffeur di un mitsubishi lancer a subi e caminda bay den otro banda dal den un nissan almera. Ambos auto a dal basta duro den otro, e dama chauffeur den e almera biniendo for di zuid direccion panort a duna di conoce na e polisnan cu e lancer a subi diripiente riba caminda dal den su banda y e bay for di e sitio. Tire tabatin benta abou cu ta di e lancer unda e wiel a kita completo. Polis a bay controla poco mas pazuid y banda di e veld ex winston a topa cu e lancer banda di caminda. E chauffeur cu intencion di bay no a yega leu debi cu e tabatin 3 tire so. A constata cu e homber ta burachi y a keda deteni pa maneha auto bou influencia. Ambulance a presenta pa atende cu e señora den e almera.

