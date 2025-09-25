Diahuebs mainta riba caminda di Savaneta a keda registra un accidente cu impacto fuerte cu a laga dos hende herida, di biaha polis y ambulance a keda dirigi. Na yegada di autoridad ta topa cu dos auto basta kibra unda cu e chauffeur di e nissan march a bay den banda contrario y a dal contra di un suzuki swift.

Ambulance a prresenta y paramediconan a brinda asistencia medico na un hende muhe herida den e swift. E chauffeur hende homber di e march tambe tabata herida. Polis a constata cu e homber ta bou influencia di alcohol y a pone pasa e test mainta trempann y a surpasa e limite y a keda deteni di biaha.

E mucha homber man na boei a drenta ambulance pa un control medico y ora el a baha ordo a bin di wachtcomandant pa kita e boei, tur hende ne sitio a keda bacuca di e situacion cosnan cu no sa pasa, momento cu detene hende bebi.