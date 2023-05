Diasabra den careda di 3’or di marduga den e birada skerpi di Calabas un homber tras di stuur di un hyundai getz biniendo for di pabou a lubida riba e birada y a lastra un brake basta largo y dal den cura di transhi drenta paden di e cura di cas.



E auto a keda pega riba un baranca y e auto destrui dilanti. Patruya di Noord a presenta di biaha n’e sitio, a pone e chauffeur supla pero esaki no tabata coopers cu polis y tabata sin respet. No a keda nada otro di a detene e homber pa core burachi y paden na warda lo pasa e test dilanti un sub fiscal. E auto a keda getakel pa warda, maske cu polisnan a bati na bentana pa lanta habitante di cas pero sin resultado.