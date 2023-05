Dialuna atardi riba e caminda di Papilon banda di e veld di estrella a sosode un accidente unda chauffeur masculino den un chevrolet aveo no a para y duna preferencia dal den un toyota den su banda drechi y aki e dama chauffeur a resulta dolornan na curpa. Patruya di Santa Cruz a presenta di biaha n’e sitio, e dama chauffeur den e toyota no tabata desea di asistencia di ambulance maske tabatin dolor na su curpa. Polis di trafico a presenta pa tuma dato debi cu e chauffeur di un di e autonan no tabatin rijbewijs cune.