Diadomingo atardi polis di trafico y roadservice a keda dirigi pa Av Nelson Oduber ex Sasakiweg banda di ex edificio di house of cheng pa un accidente unda un chauffeur a subi baranca. Segun persona cu a mira e accidente a informa polis cu e chauffeur a bandona e sitio lagando e auto riba baranca. Polis a presenta na e sitio y a constata cu ta un Vcar di hertz, pega riba e baranca pero nada di chauffeur. E gerencia di hertz tambe a presenta y momento cu a habri e porta holo di alcohol a dal tur hende ey bou y ta duna di conoce cu e chauffeur lo tabata burachi y a bandona e sitio pa polis no a haye. Polis por poco a tuma e auto den beslag pero hertz mes a keda encarta cu esaki. A haya documento den e auto cu ta trata di e conocido M.Benson lo tabata core e auto aki y segun su coleganan un taxi a buske pa bay un casamento di un persona banda di lama. Polisnan a haya documentonan den e auto y a tuma esakinan den beslag te ora cu e chauffeur busca esaki. Algun baricada a haya daño.