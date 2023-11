Diahuebs pasa di 3’or atardi riba e caminda di Savaneta net poco pabou di zeerover a sosode un accidente unda chauffeur di edad den un kia sorento a sali for di t-weg no a duna preferencia y of a calcula malo un suzuki suv bahando di pariba y a sali su dilanti. Debi na esaki e chauffeur di e suzuki a purba hala pero tabata invano y a dal den banda robes di e kia sorento. Daño material tabata considerabel na ambos auto, y no tabatin ningun persona herida.