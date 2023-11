Diahuebs anochi un persona cu a bay tank su auto cu gasoline, pura pa bay a lubida cu e slang ta pega n’e auto y a trot pa bay for di e sitio y a ranca e slang completo.

E bon ta cu den e slang no tabatin ningun combustibel mas cu nada no a basha riba vloer. Polis a presenta pa asina tuma dato di e daño haci y a mira e grabacion con esaki a pasa.