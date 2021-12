Diasabra pasa di 1or marduga otro banda di ex edificio di ministerio publico den Wilhelminastraat na e caminda cu ta conduci sea pa drenta Havenstraat of direccion pa e hotel chauffeur di un auto shinishi a perde control ranca pio, mata di coco y un palo di luz.



E piezanan di auto a keda atras pero e auto mes a bay for di e sitio. Polis a presenta tuma anotacion y a bay wak camara di e hotel.

