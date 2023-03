Diahuebs bahada di solo net riba Av Nelson Oduber ex Sasakiweg chauffeur a perde control cu su auto y aki a baha caminda ranca un pal’i luz completo y bolter. E auto a keda den banda, y banda pabou di caminda. Polisnan a presenta di biaha y a cera e caminda na ex house of cheng. Personal di elmar tambe a keda notifica pa tira un control riba e pal’i luz.

Ambulance tambe a presenta y aki paramedico a transporta e victima pa hospital pa atencion medico avansa.