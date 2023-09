Diadomingo den careda di 3’or di marduga riba e caminda di Pos Abou pa Hato un chauffeur masculino biniendo for di pariba bayendo direccion pabou a perde control tras di stuur y consecuencia a baha caminda y dal contra di un troncon di mata.



E impacto a laga e auto kibra, e troncon di mata a sali completo for di su raiz, y e chauffeur a keda herida debi na e sla. Ambulance a presenta unda paramedico a brinda asistencia na e chauffeur. Polis tabata presente pa tuma dato. Na final e auto a keda kita for di riba caminda pa no stroba trafico.