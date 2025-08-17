Diadomingo atardi pasa di 2’or riba caminda principal di Savaneta net poco pariba di la granja chauffeur den un hyundai a perde control cu e auto y a bay dal basta duro contra di un poste di luz y ranca esaki completo. E pali luz tabata colga debi ne kabelnan di coriente. Polis a presenta di biaha y a constata cu e chauffeur ta levemente herida y a pidi presencia di ambulance pa atende cu e victima y a keda transporta pa hospital.

Personal di Elmar a keda poni na altura pa presenta y mira e situacion.