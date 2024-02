Diasabra marduga riba Av Nelson Oduber ex Sasakiweg a sosode un accidente direccion pa Palm Beach unda un chauffeur coriendo un toyota a perde control baha caminda y accidenta.



Polis y ambulance a presenta di biaha, a topa cu un auto destrui, polisnan a haci nan investigacion y a constata cu e chauffeur a baha caminda prome na su man robes perde control y bay den banda drechi ta spin y a dal den baranca y pa despues para memei caminda. A topa cu un dama so, segun e dama e homber tabata cune y nan a horta auto. E dama a bin cu algun storia cu polis no tabata kere, pero debi cu tabata suso ta su mes tin cu para responsabel pe daño ne auto. A logra di hala e auto fo’i caminda.