Riba e brug di Morgenster pa bay Pavilla diahuebs mainta un homber tras di stuur di un daihatsu a perde control baha caminda dal contra di un poste di luz, y e impacto a haci cu airbag a sali y dal e homber y a resulta levemente herida. Polis di biaha a presenta ne sitio y a cera e caminda debi cu e auto tabata memei caminda.

Polis di trafico tambe a presenta pa tuma dato, e auto e keda kibra dilanti y no tabata por a core mas. A notifica Elmar tambe pa presenta mira e situacion. Personal di ambulance presente a controla e persona ne sitio mes.

Na final takelwagen a kita e auto destrui.