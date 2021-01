Chauffeur a perde control bolter drenta mondi na Balashi

Dialuna anochi riba e caminda di Kibaima Balashi banda di e tanki di awa ta sosode un accidente un testigonan a mira un auto biniendo for di zuid baha caminda bula drenta mondi y bolter.



Nan a baha y bati alarma na polis debi cu no a mira ningun persona sali, pero e chauffeur a logra sali rato despues herida cu herida na cabes. Polis di trafico y Santa Cruz a acudi di biaha, a constata cu e chauffeur ta herida y a solicita ambulance. Pero for di Centro di Alarma 911 a haya e informacion cu no tin ningun ambulance, pero na post Wayaca tabata tin un ambulance riba standby y desues di rato nan a wordo saca pa presenta y brinda asistencia medico. E victima a keda transporta pa hospital.

