Net pariba di parlamento di Aruba na e t-weg diahuebs den careda di 4’or di marduga a sosode un accidente semi frontal momento cu chauffeur di un hyundai accent a yega lora dilanti du un suzuki swift bahando for di pariba.



Segun un testigo e chauffeur di e accent tabata coriendo iresponsabel for di pabou y a mira con e accidente a pasa. Ambulance tambe a presenta n’e sitio pa brinda asistencia medico na e victima cu tabata un hende muhe herida den e swift, na final takelwagen a kita e autonan kibra for di riba caminda.