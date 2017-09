Chauffeur a haya castigo di prizon condicional, OM ta bay subi boet

Diaranson a trata den Corte Prome Instancia (Gerecht Eerste Aanleg) varios caso di trafico. Riba demanda di Fiscal di Ministerio Publico a logra castigonan condicional pa 7 sospechoso recidivista cu a core auto sin rijbewijs of sin seguro. E recidivistanan aki lo haya extra atencion den trafico di polis. Na tur tin na e momentonan aki 19 recidivista cu ya caba a ricibi un castigo condicional di prizon. E control extra ta funciona, como cu nan no a bolbe comete infraccion den trafico.

Fiscal a bisa den Corte diaranson cu controla den trafico no ta resultando ainda den mas uzo di faha di siguridad, menos coremento dor di luz cora of yama durante core tras di stuur. Pa e motibo aki a dicidi pa den futuro cercano subi boet den trafico pa logra mas cumplimento den trafico. Fiscal a anuncia cu ta bay dobel e montante di boet. Tambe Fiscal a anuncia cu polis ta bay duna mas tension na mucha cu no ta mara den faha di siguridad. Lamentablemente ta necesario pa atende e asuntonan aki cu e mayor den e vehiculo.

Durante tratamento di casonan di trafico den corte a trata tambe e sospechoso R.J.F.S.. E no a duna preferencia na un motociclista 9 di november 2011 pa 02:15 dor riba e crusada Mampurituweg/Kaminda Hosé P. Liberia. Sin paga tino el a subi caminda y dor di esey e motociclista a sufri lechonnan serio. Tambe e chauffeur tabata core sin rijbewijs y sin seguro. E sospechoso mes no tabata presente, pero Fiscal a haci un demanda di un castigo di trabou di 120 ora I tambe 6 luna cu e no mag maneha un vehiculo. Tambe e demanda tabata un castigo condicional di 4 luna i proeftijd di 2 aña pa core sin seguro i sin rijbewijs i tambe cu e tin cu paga e daño sufri dor di e motociclista. Hues a dicta un castigo conforme e demanda di Fiscal.

Tambe a trata e caso di R.M. cu 12 di augustus 2015 pa 21:30 dor a core cu velocidad demasiado duro riba caminda di Boca Samí. El a slip i a dal 3 peaton cu tabata cana na e otro banda di caya. Tur tres a sufri lechonnan hopi serio. Fiscal a tilde e chauffeur di culpabilidad na e accidente cu lesion aki. E chauffeur a ricibi un condena di 120 ora di trabou boluntario i 6 luna cu e no mag maneha un vehiculo i tambe tin cu cubri e daño perhuicio cu e ser entrega pa esunnan cu a sufri lesion debi na e accidente. E castigo ta conforme e demanda di Fiscal di Ministerio Publico.