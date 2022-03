Diabierna atardi e caminda di Mahuma pa bay Peppep na Buena Vista chauffeur di un toyota vitz a haya su mes ta baha caminda pa un otro auto no dal den dje y consecuencia perde control dal den cura di airport kibrando esaki.



No tabatin ningun persona herida, daño material na e auto y e cura di airport tabata considerabel. Polis a presenta na e sitio pa tuma dato for di e chauffeur.

