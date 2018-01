Chauffeur a drenta mondi cu auto na Turibana

Diadomingo anochi polis y ambulans a keda manda cu urgencia pa Turibana unda auto a drenta mondi y e persona no ta reacionando. Na yegada di polis ta topa cu e homber cabes patras boca habri no ta reacciona. No sa si e homber debi na cansancio a perde control drenta mondi y bay leu pa un rato. Paramedico di ambulans a atende cu e victima di biaha. Polis a pone e chauffeur supla na e sitio pa wak si e ta bou influencia.

