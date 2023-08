Diaranson pasa di 3:30 atardi na e crusada di Venezuelastraat y Weststraat net na altura di tatfat ta sosode un accidente fuerte unda un van a bolter, di biaha a despacha polis y ambulance p’e sitio.



Na yegada di patruyanan a topa cu un mitsubishi van den banda unda un chevrolet aveo a dal den banda di esaki. E chauffeur di e aveo biniendo for di Venezuelastraat no a duna preferencia subi e crusada y a dal basta duro den e van. Despues di e impacto e chauffeur a baha for di e auto y bay for di e sitio na pia.

E chauffeur masculino den e van di transporte di placa tabata herida, ambulance a presenta unda paramedico a brinda asistencia medico.