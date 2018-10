Diasabra atardi riba Emmastraat chauffeur den un jeep cherokee preto bayendo zuid pa un of otro motibo no a mantene su distancia for di un takelwagen staciona y dal den esaki. E auto a dal den e skina di e takelwagen, e auto a haya basta daƱo na su banda drechi y e windshield. No tabata tin ningun persona herida, e takelwagen tin basta tempo staciona banda di caminda y e chauffeur aki no lo a paga tino y ni mantene su distancia.

Comments

comments