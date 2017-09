Chauffeur a dal den stupi y kentel cu auto dilanti Riu Antillas

Diadomingo den careda di 12:30 marduga den e birada skerpi di Riu Antillas riba J.E Irausquin Blvd chauffeur di un hyundia i10 a dal den stupi y kentel cu e auto. E chauffeur a logra sali for di e auto for di su propio forsa. E no tabata herida pero debi na e impacto polis a opta pa manda ambulance pa controla e persona.