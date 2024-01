Diamars pasa di 11’or anochi net yegando e rotonde Pos Chikito biniendo for di pabou rotonde ex drive inn Balashi pa direccion pariba chauffeur di un suzuki swift geel a dal den e muraya cu tin memei caminda.



Debi n’e impacto e auto a kentel y keda den banda memei caminda. Polis di biaha ta presenta, maske cu e chauffeur no tabata herida, ambulance a presenta pa un control debi n’e impacto. Paramedico a haci un control pero tur cos tabata mustra bou control.

Roadservice a presenta unda a keda encarga cu takelwagen pa kit’e auto fo’i riba caminda.