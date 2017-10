Diasabra marduga patruya di Oranjestad a duna seƱal na un volkswagen blanco pa para. E chauffeur a cuminsa na trot y no kier a para pa e oficialnan. Den e caya pariba di suepr food cu ta sali pa Caya Musica e auto a para. Tabata tin varios persona abordo, e polis a ponenan baha y tene un control pa wak e motibo pakico nan no kier a para pa Polis. A duna e chauffeur un boet pa no sigui instruccion di autoridad y core sin plachi number patras.