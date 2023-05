Dialuna anochi riba caminda di Mahuma pa Ser’i Teishi poco pabou di e rotonde ta sosode un accidente fuerte unda un dama chauffeur den un kia sprtage ta perde control, bula e caminda over y bolter. E auto a keda riba su dak, personanan cu a mira con e accidente a pasa a baha di biaha y informa polis debi cu e dama tabata pega den e auto. A cera e caminda di biaha, ambulance a haya ayudo di bomberonan pa saca e victima for di den auto. Polis di trafico tambe tabata ne sitio pa haci nan investigacion y for di declaracion di testigonan a duna di conoce cu e auto tabata biniendo for di Mahuma direccion pariba, a baha caminda dal den baranca y ranca aloenan. E victima a keda transporta pa hospital.