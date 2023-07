Diahuebs anochi riba Av Nelson Ouber ex Sasakiweg net na altura di ex house of cheng un chauffeur a perde control cu su auto ford suv y a bolter te ranca un borchi di trafico. E chauffeur no a resulta herida, e mes a sali cu su propio forsa di su vehiculo.



Polisnan a presenta di biaha n’e sitio y a cera e caminda te ora cu takelwagen presenta y lanta e auto.