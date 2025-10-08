Diamars anochi habitante di Tanki Leendert a scucha un desordo pafo di cas y ora nan a sali wak a topa cu un pickup chevrolet pega cu e cura di cas y di biaha a reporta na Polis ya cu nan a bay atende cu e chauffeur y e ta benta den banda di e auto no ta reacciona.

Patruyanan di biaha a presenta ne sitio a topa cu di berdad e pickup riba caminda y un homber tras di stuur. E chauffeur no sa ki a pase y posiblemente a bira malo haya blackout y asina pega den e cura di porta di e cas.

Ambulance a presenta ne sitio y paramedico a brinda asistencia medico ne chauffeur y a keda transporta pa hospital. Polis di trafico a tuma dato di e situacion.