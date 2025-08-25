Diadomingo den careda di 11’or anochi na rotonde di Ponton un homber tras di stuur di un chevrolet a baha caminda y a subi acera y dal contra di un hydrant subi e hydrant di awa. E chauffeur a purba na bandona e sitio pero e hydrant tabata pega parti abou di e auto cu ta haci ni dilanti ni patras en por bay.

Polis a presenta di biaha ne sitio y a mira e situacion, a pone e chauffeur pasa test di alcohol tambe ne sitio. Roadservice a presenta y takelwagen di seguro a presenta pa asina bay cu e auto pa su destino.