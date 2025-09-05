Riba caminda di Pos Abou diahuebs pasas di 11’or anochi un accidente di auto a sosode caminda chauffeur di un nissan kicks a perde control pa un of otro motibo y dal frontal contra un pali luz y e impacto a pone cu e transformer ariba a bin abou.



Polis y roadservice a presenta di biaha ne sitio. A topa cu e auto hinca den e greppel, y e transformer benta bandi caminda. No tabatin ningun hende herida. Segun e chauffeur cu un otro vehiculo tabata fever a pone perde control y el a baha caminda y despues dal duro den e poste di luz. Pero ta un poste di luz basta nobo y mas diki cu a haci cu e pali luz ni kibra nada.

Polis a tuma dato, personal di Elmar a presenta cu e trucknan pa e trabounan keda eherci.