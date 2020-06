Charles Grill na Jaburibari ta habri

Na Charles Grill, e “normal nobo” ta den medidanan di prevencion pa evita contagio. Pero locual a keda NORMAL si ta nos calidad di cuminda, e sabor sin igual, e profesionalismo y dedicacion cu ta hinca den cada plato di cuminda, sea ta pa take out, pa entrega of pa disfruta paden of pafo di nos restaurant situa na Jaburibari #26-B. Por yama na 5828830 of whatsapp 7410978

Nos ta warda Bo!

Comments

comments