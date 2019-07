Tur hende kier come algo diferente tur merdia, pero esaki bo ta haye sigur na Jaburibari parke curason bay nort. Cerca Charles Grill Lunch Buffet. Tur dia tin cumindanan diferente, y tur diasabra e tremendo BBQ. Bo ta paga pa loke bo cuminda a pisa. Bishitanan awe mes dialuna pa diasabra for di 11 or mainta te cu 4 or atardi.

